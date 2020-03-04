قائد شرطة النجف يوصي المتظاهرين بالوقاية من كورونا

2020/03/04 | 23:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قائد شرطة محافظة النجف الاشرف العميد فائق فليح الفتلاوي، متظاهري المحافظة بالالتزام بالاجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

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