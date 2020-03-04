المالية النيابية ترفض إلغاء العلاوات والترفيعات وتؤكد تأمين الرواتب

2020/03/04 | 23:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت اللجنة المالية النيابية، توصيات خلية الازمة بشان الغاء العلاوات والترفيعات للموظفين، بينما اكدت ان رواتب موظفي الدولة مؤمنة بشكل كامل.

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