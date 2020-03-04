الاتحاد الأوروبي يرفض بشدة استخدام تركيا للمهاجرين كورقة ضغط

2020/03/04 | 23:34 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

رفض الاتحاد الأوروبي بشدة، اليوم الأربعاء، استخدام تركيا للمهاجرين كورقة ضغط.

وبدأ تدفق المها...





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