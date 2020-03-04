الخارجية تنفي اصابة اي موظف لديها بفيروس كورونا

2020/03/04 | 23:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الخارجية، اليوم الاربعاء، إصابة أي من موظفيها بفيروس كورونا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، انه “ننفي نفياً مؤكداً إصابة أي من موظفي وزارة الخارجية بفايروس كورونا”.وأضاف أن “ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي هو أخبار عارية عن الصحة”.انتهى..م.ر

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