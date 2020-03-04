الاعلام الامني يعتقل 6 ارهابيين احدهم هدف بارز في العصابة

2020/03/04 | 23:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاربعاء، عن اعتقال ستة “ارهابيين” بينهم هدف مهم في كركوك.وقالت الخلية في بيان لها، حصلت عليه “العهد نيوز”، إن “جهاز مكافحة الارهاب يفكك شبكة إرهابية في كركوك ويلقي القبض على 6 من الإرهابيين بينهم أحد الأهداف المهمة التي سيعلن عنها لاحقا”.وأضاف البيان أن “ذلك جاء وفق معلومات استخبارية […]

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