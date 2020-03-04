السلطات السورية تمنع دخول المسافرين العراقيين الى سوريا

2020/03/04 | 23:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بان السلطات السورية منعت دخول المسافريـن العراقيين الى سوريا.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "السلطات السورية منعت دخول المسافريـن العراقيين الى سوريا (الكروبات السياحية الدينية فقط) من منفذ القائم، امام الحركة التجارية مستمرة".

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