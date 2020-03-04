إدارة اربيل تعتذر عن تصرف جماهيرها

2020/03/04 | 23:43 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

قدمت ︎ادارة نادي اربيل ، اليوم الاربعاء بيان اعتذار بعد إساءة جماهيرها لكادر قناة العراقية الرياضية.

وقال عبد الله مجيد، رئيس الهيئة الادارية لنادي اربيل ، "بأسم أعضاء الهيئة الادارية وجماهير نادي اربيل ، نتقدم بالاعتذار عن أي خطأ مقصود او غير مقصود اتجاه كادر قناة العراقية الرياضية، وكل مسؤولي المباراة".

واضاف "نؤكد مرة ثانية حرصنا الكبير على روح الاخوة والتعاون المشترك بين جميع المؤسسات الخاصة بكرة القدم، واللجان التابعة لاتحاد كرة القدم، مع حكام ومشرفين والفرق الزائرة وكذلك الاعلام الرياضي".

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