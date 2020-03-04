عصابات داعش تشن هجوماً على الحشد الشعبي في ديالى

2020/03/04 | 23:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني من محافظة ديالى، اليوم الاربعاء، بان “تنظيم داعش شن هجوما على قوات الحشد الشعبي قرب المقدادية في ديالى”.وقال المصدر في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان” تنظيم داعش شن هجوما بالاسلحة الخفيفة على دورية للحشد الشعبي ضمن لواء ائمة البقيع، شمال قضاء المقدادية(45كم شمال شرق بعقوبة) ما ادى الى مقتل […]

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