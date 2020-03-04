الصحة تعلن وفاة ثانية لأحد الاشخاص بفيروس كورونا في بغداد

2020/03/04 | 23:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، تسجيل وفاة ثانية لأحد الاشخاص بفيروس كورونا في بغداد.

وقال الدكتور سيف البدر، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والبيئة، في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تم تسجيل وفاة ثانية لأحد المُشخصين سابقاً بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد يبلغ من العمر ٦٥ سنة ويعاني من أمراض مزمنة عديدة".

وتُهيب الوزارة وتؤكد على "ضرورة الإلتزام بالتوصيات والمقررات التي تعمل على منع انتقال العدوى وتدعو جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى نشر رسائل التوعية والتثقيف الصحي لأوسع مدى ممكن".

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