بالفيديو.. جندي أميركي يهاجم بايدن بسبب العراق

2020/03/04 | 23:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت لقطات مقطع فيديو نائب الرئيس السابق جو بايدن وهو يستمع إلى انتقادات عسكري سابق في الجيش الأميركي بشأن حرب العراق.

ويظهر الفيديو رجلا يقف أمام بايدن ويقول له إنه لن يصوت له في انتخابات 2020 لأن بايدن صوت لصالح قرار الحرب في العراق، ما تسبب في خسائر بشرية لأميركيين وعراقيين.

ويقول الرجل الذي يشير إلى أنه خدم سابقا في سلاح الجو: "أنت غير مؤهل! زملائي ماتوا بسبب سياساتك".

ويرد بادين بأن ابنه أيضا خدم في العراق، ويتهم الرجل بأن هذا الأمر "لا يهمه"، ثم يتركه ويرحل، ليظهر الرجل وهو يكرر قوله: "أنت غير مؤهل يا سيدي".

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