تسجيل حالة وفاة ثانية لأحد المُشخصين سابقاً بالإصابة بفيروس كورونا في العاصمة

2020/03/04 | 23:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأربعاء، عن وفاة ثانية لأحد المُشخصين سابقاً بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة بغداد.وذكر بيان صادر عن وزارة الصحة والبيئة، تلقته وكالة أرض اشور […]

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