قيس الخزعلي يناقض أحد تصريحاته السابقة: الانتخابات المبكرة هي مطلب الجماهير!

2020/03/04 | 23:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدد زعيم حركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الدعوة إلى تغيير نظام الحكم في العراق إلى رئاسي، واصفاً اجراء انتخابات مبكرة بأنه “مطلب جماهيري” وذلك بعد تصريحات سابقة للخزعلي أواخر […]

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