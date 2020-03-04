الصحة تسجل حالة وفاة ثانية بفيروس كورونا

2020/03/04 | 23:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن تسجيل حالة وفاة ثانية لاحد المصابين بفيروس كورونا في بغداد.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في بيان تلقته “العهد نيوز”، أن “وزارة الصحة والبيئة سجلت وفاة ثانية لأحد المُشخصين سابقاً بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد يبلغ من العمر ٦٥ سنة ويعاني من أمراض مزمنة عديدة”.واكد على “ضرورة […]

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