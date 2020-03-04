سوريا تحظر دخول الزوار العراقيين إلى أراضيها

2020/03/04 | 23:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع يوم الأربعاء باتخاذ السلطات السورية قراراً يحظر بموجبه دخول الزوار العراقيين إلى أراضيها عبر معبر القائم في محافظة الأنبار غربي البلاد.

وقال المصدر في تصريح لشفق نيوز، إن "السلطات السورية تمنع دخول المسافرين العراقيين من زائري المراقد الدينية إلى أراضيها، عبر منفذ القائم".

وسجل العراق وفاة 3 أشخاص جراء إصابات بفيروس كورونا من مجموع الإصابات المؤكدة في البلاد والبالغ عددها 35 حالة، تتوزع على النحو الآتي: 14 بغداد، 5 كركوك، 5 السليمانية، 4 النجف، 2 واسط، 2 ديالى، 1 ميسان، 1 كربلاء، 1 بابل.

والإصابات المسجلة في العراق لأشخاص قدموا من إيران التي انتشر فيها الفيروس على نطاق واسع.

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