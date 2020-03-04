كورونا يواصل حصد الأرواح.. ثاني حالة وفاة خلال ساعات ببغداد

2020/03/04 | 23:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الأربعاء تسجيل ثاني حالة وفاة جراء إصابة بفيروس كورونا في العاصمة بغداد، وهي الثالثة في البلاد بعد وفاة مريض في السليمانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان ورد لشفق نيوز، إن الوزارة "تعلن تسجيل وفاة ثانية لأحد المُشخصين سابقاً بالإصابة بفيروس كورونا المستجد في بغداد يبلغ من العمر ٦٥ سنة ويعاني من أمراض مزمنة عديدة".

وتابع بالقول، "تُهيب الوزارة وتؤكد على ضرورة الإلتزام بالتوصيات والمقررات التي تعمل على منع انتقال العدوى وتدعو جميع وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي إلى نشر رسائل التوعية والتثقيف الصحي لأوسع مدى ممكن".

وكانت الصحة قد أعلنت قبل ساعات قليلة عن تسجيل أول وفاة في بغداد لمريض بالفيروس، وذلك بعد حالة وفاة في السليمانية بإقليم كوردستان كانت الأولى على مستوى البلاد.



وسجلت الوفيات الثلاثة يوم الأربعاء.

وارتفع عدد الإصابات في العراق بفيروس كورونا إلى 35 حالة منذ تسجيل أول حالة في 24 شباط/فبراير الماضي، توزعت على 14 بغداد، 5 كركوك، 5 السليمانية، 4 النجف، 2 واسط، 2 ديالى، 1 ميسان، 1 كربلاء، 1 بابل.

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