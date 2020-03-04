روسيا تقترح تمديد اتفاق “أوبك” دون تقليص إضافي للإنتاج

2020/03/04 | 23:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدر في أحد الوفود المشاركة في جلسة لجنة المراقبة الوزارية لاتفاق “أوبك+”، اليوم الأربعاء، إن روسيا عارضت التقليص الإضافي للإنتاج في الربع الثاني من العام بسبب فيروس كورونا، مقترحةً تمديد الصفقة.وقال المصدر لوكالة “سبوتنيك” وتابعتها اطلعت عليها “العهد نيوز”، ان “روسيا اقترحت ببساطة تمديد الاتفاق”.ولم يحدد المصدر المدة التي عرضتها روسيا لتمديد […]

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