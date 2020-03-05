2020/03/05 | 00:00 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو..ردود افعلل متباينة تواجه اقتراح عبد المهدي بإجراء انتخابات مبكرة ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو..ردود افعلل متباينة تواجه اقتراح عبد المهدي بإجراء انتخابات مبكرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).