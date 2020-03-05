علي بدر يعلن عن دويتو غنائي جديد

2020/03/05 | 00:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الملحن علي بدر، عن دويتو غنائي جديد مع الفنان محمد الفارس.

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