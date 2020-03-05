القوات الروسية تحمّل تركيا المسؤولية عن أزمة المياه المستمرة في الحسكة

2020/03/05 | 00:06 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة القاعدة الروسية في مطار #القامشلي، اليوم الأربعاء، لقاءً دعت إليه وسائل الإعلام، أوضحت فيه أسباب استمرار انقطاع مياه الشرب عن مدينة الحسكة وريفها.محملة المسؤولية في ذلك للقوات

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