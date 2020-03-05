اربيل تعتذر عن أحداث مباراة الفريق امام الصناعات

2020/03/05 | 00:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت إدارة نادي أربيل، اعتذاراً عن احداث مباراة الفريق أمام الصناعات الكهربائية لحساب الأسبوع الرابع من دوري الكرة الممتاز.واقتحمت جماهير اربيل ملعب المباراة بعد نهايتها بفوز الصناعات الكهربائية بنتيجة 3-2.وقال رئيس الهيئة الادارية ل‍نادي أربيل عبد الله مجيد في بيان انه “باسم أعضاء الهيئة الادارية وجماهير نادي اربيل نتقدم بالاعتذار عن أي خطأ […]

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