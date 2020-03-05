خلية الأزمة بكربلاء تصدر إجراءات عدة لمواجهة كورونا

2020/03/05 | 00:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت خلية الأزمة المركزية الخاصة بفيروس كورونا في محافظة كربلاء المقدسة، إجراءات عدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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