خلية الأزمة المركزية: الوضع مع الفيروس المستجد يحتاج صلاحيات استثنائية دون الرجوع لرئاسة الوزراء

2020/03/05 | 00:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت خلية الازمة المركزية، اليوم الخميس، الى جعل قرار مكافحة كورونا مركزيا بيدها دون الرجوع لرئاسة الوزراء.ذكرت الخلية في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، نحن “بحاجة الى صلاحيات استثنائية لغلق المؤسسات العامة والخاصة وتعليق الدوام وغير ذلك دون الرجوع لمجلس الوزراء بسبب سرعة انتشار فايروس كورونا”.واضاف بيانها، انه “سيتم تداول ذلك مع مجلس […]

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