في ديالى.. هجومً لـ “داعش” على “الحشد والجيش” يترك قَتلى وإصابات

2020/03/05 | 00:36 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل نت يعاود #داعش هجماته التي يشنّها بينَ الفَينة والأُخرى في مختلف محافظات العراق، بخاصة في #ديالى، #كركوك، #الموصل، و #صلاح_الدين.هذه المرّة شنّ “داعش” هجومَين في ديالى

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