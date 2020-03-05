إغلاق المزارات الدينية في النجف

2020/03/05 | 00:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوصت خلية الأزمة الخاصة بفيروس كورونا في محافظة النجف العراقية اليوم الأربعاء، بإغلاق المزارات الدينية في المحافظة، تجنبا لتسجيل إصابات جديدة بالفيرو...

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