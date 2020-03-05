درعا: اعتقال سيدة يحرّك الشارع نحو المظاهرات مجدداً

2020/03/05 | 00:41 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيش مدينة درعا جنوب سوريا حالة من الغضب الشعبي على خلفية قيام أجهزة الأمن السورية باعتقال أحد النساء.واعتصم العشرات من أهالي #درعا البلد، اليوم الأربعاء، في ساحة #الجامع_العمري، وقطعوا

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