اهل الحق: دماء الشهداء اجتازت الطائفية للذود عن الوطن

2020/03/05 | 00:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد عضو المكتب السياسي، لحركة عصائب اهل الحق، سعيد السعدي، امس الاربعاء، ان “أبناء الشعب العراقي يدا واحد ضد كل المخططات الصهيونية والأميركية”.وقال السعدي لـ”العهد”، انه “على المسؤولين السياسيين ان يكونوا أوفياء لدماء الشهداء”، مضيفا ان “عليهم ان يتخذوا موقفا واضحا من التواجد الأميركي في العراق”.واضاف، ان “وضعنا في المقاومة الإسلامية وعصائب اهل […]

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