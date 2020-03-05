أخصائيو أمراض القلب لا ينصحون بتناول الأسبرين

2020/03/05 | 00:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جمعية القلب الأمريكية، أنها لم تعد توصي البالغين الذين يعانون من قصور القلب بتناول الأسبرين يوميا وبجرعات صغيرة لمنع حدوث جلطة دماغية أو سكتة قلبية.وكما هو معلوم يساعد الأسبرين على تخفيف كثافة الدم (تمييع الدم)، ومنع نشوء الجلطات، ليحمي وينقذ الشخص في حالة احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدموية.لذلك يصف الأطباء الأشخاص […]

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