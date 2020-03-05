السليمانية تسجل إصابتين جديدتين لقريبي رجل توفي بكورونا

2020/03/05 | 00:54 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة السليمانية بإقليم كوردستان يوم الأربعاء تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا الجديد، هما قريبان لرجل توفي جراء إصابته بالفيروس.

وقال المتحدث باسم صحة السليمانية یاد نقشبندې لشفق نيوز، إنه تم تأكيد إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية.

وأضاف أن أحدهما يبلغ من العمر 26 عاماً، والثاني 31 عاماً، وهما قريبان لرجل الدين الملا رشيد (70 عاماً) الذي توفي في وقت سابق اليوم الأربعاء جراء إصابته بالفيروس.

وكان الملا رشيد أول حالة وفاة تسجل في العراق وإقليم كوردستان جراء فيروس كورونا، قبل أن تسجل بغداد حالتي وفاة لاحقاً.

ويبلغ مجموع الإصابات المسجلة في العراق 37 حالة، تتوزع على النحو الآتي: 14 بغداد، 5 كركوك، 7 السليمانية، 4 النجف، 2 واسط، 2 ديالى، 1 ميسان، 1 كربلاء، 1 بابل.

والإصابات المسجلة في العراق لأشخاص قدموا من إيران التي انتشر فيها الفيروس على نطاق واسع.

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