2020/03/05 | 01:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصادر برلمانية : الكتل الشيعية ناقشت ورقة عمل لتكليف رئيس وزراء ووضع برنامج عمل لحكومته/ موسع هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/05 | 01:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصادر برلمانية : الكتل الشيعية ناقشت ورقة عمل لتكليف رئيس وزراء ووضع برنامج عمل لحكومته/ موسع) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصادر برلمانية : الكتل الشيعية ناقشت ورقة عمل لتكليف رئيس وزراء ووضع برنامج عمل لحكومته/ موسع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).