علاقة رومانسية تؤدي لتسريب أخبار الجيش الأميركي إلى «حزب الله»

2020/03/05 | 01:01 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت وزارة الدفاع الأميركية متعاقدة مع الجيش، بتسريب معلومات خاصة حول قواته إلى #حزب_الله اللبناني عبر مواطن أجنبي له صلات بالجماعة.وقالت وزارة العدل إن المرأة (مريم طه تومبسون –

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