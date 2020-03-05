بالصور .. الصدر يزور مرقد الامام علي

2020/03/05 | 01:07 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

زار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مساء الاربعاء، مرقد الامام علي (عليه السلام) في محافظة النجف.

وكان مصدر محلي من داخل محافظة النجف افاد، الاثنين (24 شباط 2020)، ‏ بإغلاق ضريح مرقد الامام علي في المحافظة، لغرض التعقيم الطبي بعد وجود حالة اصابة بفايروس كورونا في محافظة النجف.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "العتبة العلوية إغلقت أبواب ضريح الامام علي بن ابي طالب في النجف الاشرف، لغرض التعقيم الطبي، بعد وجود حالة اصابة بفايروس كورونا لطالب حوزوي إيراني الجنسية".

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وقال الفتلاوي، في حديث ل

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