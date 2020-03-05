صحة الكرخ تصدر توضيحا حول الوضع الصحي للمصابين بفيروس كورونا لديها 

2020/03/05 | 01:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة الكرخ في، اليوم الخميس، ان “المصابون السبعة بفيروس كورونا في مستشفى الفرات العام يتمتعون بصحة جيدة بما فيهم المرأة المسنة البالغة من العمر ٧٢ سنة”.وذكرت الدائرة في بيان حصلت عليه “العهد نيوز”، ان “المصاب الأول البالغ من العمر ٤٢ سنة عاد طبيعي جداً وآخر نتيجة فحص مختبري بينت خلوه من الفيروس”.[…]

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