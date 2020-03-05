الاتحاد الأوربي يرفض استخدام تركيا للمهاجرين كورقة ضغط

2020/03/05 | 01:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الاتحاد الأوروبي بشدة، اليوم الأربعاء، استخدام تركيا للمهاجرين كورقة ضغط.وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، منذ يوم الخميس الماضي، عقب إعلان أنقرة أنها “لن تعيق” حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.بدوره، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت الماضي، أن “بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا”، مؤكدا […]

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