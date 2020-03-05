أول حالتي وفاة بالفيروس في العراق ومنع السفر الى تسع دول

2020/03/05 | 01:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية‭ (- ‬بغداد‭ -)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬ ‭ ‬في‭ ‬بغداد،‭ ‬اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬لاحقا‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬وفاة‭ ‬شخص‭ ‬اصيب‭ ‬بعدوى‭ ‬الفيروس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬العراقية،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬يعاني‭ ‬‮«‬نقصا‭ ‬في‭ ‬المناعة‮»‬‭.‬ وتتخذ‭ ‬السلطات‭ ‬إجراءات‭ ‬صحية‭ ‬مشددة‭ ‬بهدف‭ ‬منع‭ ‬انتشار‭ ‬الوباء‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬الشيعية‭ ‬المقدسة‭ ‬التي‭ ‬يقصدها‭ ‬خصوصاً‭ ‬زوار‭ ‬إيرانيون‭.‬ وأعلن‭ […]

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