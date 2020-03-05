2020/03/05 | 01:52 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السعودية تعلَّق العمرة خشية وصول كورونا لمكة والمدينة الرياض- الزمان.
قررت السلطات السعودية الأربعاء تعليق العمرة «موقتًا للمواطنين والمقيمين» في المملكة، خشية وصول فيروس كورونا المستجد للمسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، بعد نحو أسبوع من تعليقها للمعتمرين الوافدين. ويأتي القرار بعد يومين من إعلان المملكة أول حالة إصابة بفيروس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون وترامب يعربان عن الاستعداد للتعاون لمواجهة الفيروس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قررت السلطات السعودية الأربعاء تعليق العمرة «موقتًا للمواطنين والمقيمين» في المملكة، خشية وصول فيروس كورونا المستجد للمسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، بعد نحو أسبوع من تعليقها للمعتمرين الوافدين. ويأتي القرار بعد يومين من إعلان المملكة أول حالة إصابة بفيروس […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون وترامب يعربان عن الاستعداد للتعاون لمواجهة الفيروس) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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