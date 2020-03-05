2020/03/05 | 01:52 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تصعيد الموقف بين أوربا وتركيا حول عبور اللاجئين باريس- بروكسل – انفرة – الزمان قالت مصادر الجيش السوري الحر المدعوم من تركيا ان طائرة حربية مسيرة للجيش التركي قتلت العميد رمضان يوسف قائد الفرقة التاسعة في الجيش السوري في محيط سراقب. وأعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء أن جنديين تركيين قتلا بقصف لقوات الرئيس السوري بشار […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل قائد الفرقة التاسعة في الجيش السوري ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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