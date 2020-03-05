مقتل‭ ‬قائد‭ ‬الفرقة‭ ‬التاسعة‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬

2020/03/05 | 01:52 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصعيد‭ ‬الموقف‭ ‬بين‭ ‬أوربا‭ ‬وتركيا‭ ‬حول‭ ‬عبور‭ ‬اللاجئين باريس‭- ‬بروكسل‭ – ‬انفرة‭ – ‬الزمان قالت‭ ‬مصادر‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬الحر‭ ‬المدعوم‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬ان‭ ‬طائرة‭ ‬حربية‭ ‬مسيرة‭ ‬للجيش‭ ‬التركي‭ ‬قتلت‭ ‬العميد‭ ‬رمضان‭ ‬يوسف‭ ‬قائد‭ ‬الفرقة‭ ‬التاسعة‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬سراقب‭.‬ وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬التركية‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬جنديين‭ ‬تركيين‭ ‬قتلا‭ ‬بقصف‭ ‬لقوات‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ […]

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