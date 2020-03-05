استنفار وقلق.. تضارب في البيانات الرسمية بعد تسجيل حالتي وفاة بـ

2020/03/05 | 01:56 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرارتفعت حدة المخاوف بعد إعلان وفاة شخصين بفيروس "كورونا" في العراق، في ظل تضارب في المعلومات التي كشفت عنها وزارة الصحة بشأن الحالتين.

تضاربت المعلومات الرسمية حول حالتي الوفاة لشخصين مصابين بفيروس كورونا في العراق

وقالت الوزارة، يوم الأربعاء 4 آذار/مارس، إن عدد الإصابات ارتفع إلى 35 شخصًا، قبل أن تؤكد وفاة رجل وامرأة بفعل الفيروس، فيما شككت بحالة الوفاة الثالثة التي سجلت لإمام مسجد في محافظة السليمانية، والذي قالت سلطات إقليم كردستان إنه مصاب بالفيروس المستجد فضلًا عن اثنين من أفراد أسرته.

وتضاربت المعلومات التي أعلنها المسؤولون في وزارة الصحة حول حالتي الوفاة، إذا قالت المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان رسمي، أن "الحالة الأولى تعود إلى رجل في بغداد، يبلغ من العمر 65 عامًا ويعاني من أمراض مزمنة عديدة"، موضحًا أن "الحالة الثانية تعود إلى امرأة في بغداد، كانت تعاني من اعتلالات مناعية وفي مرحلة متأخرة".

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لكن مدير إعلام دائرة صحة الرصافة صلاح الدين صالح، قال في تصريح صحافي، إن "حالة الأولى تعود لمريض يبلغ من العمر 42 عام، من مدينة الصدر، وهو موظف تم تشخيص حالته الموجبة في مستشفى ابن الخطيب بعد قدومه من إيران".

وأضاف، أن "الحالة الثانية تعود إلى امرأة تبلغ من العمر 65 عامًا عادت مؤخرًا من إيران، تسكن منطقة الحبيبية، ظهرت عليها أعراض الإصابة بالفيروس بعد عودتها، وبعد إجراء الفحوصات المختبرية تأكد وجود الفيروس وتم تشخيصها في مستشفى الشيخ زايد".

وحدث التضارب في المعلومات الرسمية، بعد شائعات أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشير إلى أن حالة الوفاة الثانية تعود لمهندسة في العشرينات من العمر، لم تغادر البلاد قط، وأنها تعرضت للفيروس ضمن العاصمة بغداد، وقد توفيت نتيجة اعتلال مناعي.

استنفار في كردستان

من جانبها أعلنت السلطات في إقليم كردستان، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بالمرض، بعد حملة مستمرة لـ"العثور على المشتبه بحملهم للفيروس"، مؤكدة أن مصاباً يبلغ من العمر 63 سنة قد توفي.

وقالت السلطات في بيان لها، أن "إجراء الفحوصات لأفراد عائلة المتوفي، أظهر أن اثنين من أفراد العائلة مصابان بالفيروس أحدهما في الحادية والثلاثين والثانية في السابعة والعشرين من العمر"، موضحة أن "مجموع الإصابات في الإقليم بلغت 8 توفي أحدهم".

أعلنت السلطات في إقليم كردستان ارتفاع عدد الإصابات إلى ثمان توفي أحدهم ووفاة أحد المصابين

كما أعلن الإقليم حجر 2586 مواطنًا في 27 موقعًا غالبيتهم في أربيل، مؤكدًا على "ضرورة إلتزام الجميع بقرارات حكومة إقليم كردستان"، فيما أشار إلى أن وزارة الداخلية تدعم تعليمات وزارة الصحة وعمل الفرق الصحية للعثور على أي مشتبه بإصابته بالفيروس.

ولم تثبت حتى الآن إصابة أشخاص داخل العراق بفعل عدوى من المصابين حاليًا، حيث تؤكد السلطات أن جميع الحالات المسجلة تعود لأشخاص عادوا من خارج البلاد، وغالبيتهم من إيران.

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