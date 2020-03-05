مشعل يسار - الفيسبوك وحرية التعبير!

2020/03/05 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مشعل_يسار نحن اليوم نعيش في زمن حرب، ناعمة أو خشنة – حسب الحاجة.وإنكار هذه الحقيقة أو عدم ملاحظتها عناداً وإصراراً يعني أنك تنساق انسياقا إلى الهزيمة دون أن تدري.لم تبدأ المرحلة الساخنة بعد، لكن "المعركة" في فضاء الإعلام، في مجال الإيديولوجيا، في المجال الروحي، معركة لا هوادة فيها ولا توقّف.وهي ستكون لاحقاً أكثر سخونة وأكثر قساوة! فالعدو قوي بشكل غير عادي وذكي ومدجج بالسلاح حتى الأسنان وخطير.لقد نشأت......

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