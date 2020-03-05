محمد مدحت مصطفى - ماهي الماسونية

2020/03/05 | 02:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_مدحت_مصطفى أصل لفظ الماسونية يعني البنّاء الحر ومن ثم فالماسونيون هم البناءون الأحرار، والماسونية تنظيم رغم علانية وجوده في بعض الدول إلا أنه تنظيم سري عالمي، له طقوسه وقواعده الخفية وتركيبته صارمة وهياكله التنظيمية شديدة السرية والتعقيد وهو تنظيم متهم بأنه يدير العالم عبر محافله السرية التي تضم قيادات وشخصيات من جميع بلاد الدنيا تحت شعارات أخلاقية.تأسست الماسونية على يد هيرودس أكريبا عام 44م، وهو من ملوك ا......

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