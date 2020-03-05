کرونا...تسجيل وفاة ثانية فی العراق

2020/03/05 | 02:13 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، ليل الاربعاء، عن تسجيل وفاة ثانية لأحد المُشخصين سابقاً بالإصابة بفيروس كورونا في بغداد....

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