من الإنسان إلى الحيوان.. أول انتقال عكسي لفيروس كورونا

2020/03/05 | 03:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال خبراء في صحة الحيوان في هونغ كونغ ، إن كلبا يخضع للحجر الصحي، يملكه شخص مصاب بفيروس كورونا، قد يكون أول حالة لانتقال المرض من البشر إلى الحيوان، لكنهم أوضحوا أن الأمر لا يزال قيد البحث.

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