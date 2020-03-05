عبد الجبار نوري - يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار----زهرة وأبتسامة وحب

2020/03/05 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبد_الجبار_نوري يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار--- زهرة وأبتسامة وحبعبدالجبارنوريتحية أجلال وأكرام وحب وتقدير لتلك النسوة الناشطات في مجال حماية حقوق المرأة العراقية والعالمية والمجد ليوم 10-3-1952 أنبثاق رابطة المرأة العراقية تلك المنظمة البطلة التي شاركت في جميع مجالات الحركة الوطنية ، حين يزخر التأريخ لهن بقصص كفاح لمناضلات قهرن الخوف وصمدن من أجل مبدأ وطني في الدفاع عن حقوق المرأة ومواجهة الظلم و......

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