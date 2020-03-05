محمد مدحت مصطفى - التغلغل الماسوني في مصر

2020/03/05 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_مدحت_مصطفى كانت المحافل الماسونية في مصر داعماً كبيراً للحركة الصهيونية، بصفة خاصة محفل بناي بيرث، وهو محفل تأسس في الولايات المتحدة الأمريكية وامتد إلى ألمانيا وبريطانيا وفرنسا.وانتشرت فروع له في عدد كبير من دول العالم، ومن بينها مصر حيث تأسس بها محفلان تابعين للمحفل الرئيسي بناي بيرث هما محفل ماغين دافيد، وقانونه مطبوع باللغة العربية، والآخر محفل ميمونت، وقانونه مطبوع بالألمانية.بعد وفاة ماركو باروخ تولى......

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