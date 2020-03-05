عبدالجواد سيد - الجذور التاريخية والسياسية للصراع المصرى الإثيوبى

2020/03/05 | 03:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبدالجواد_سيد كانت سياسة محمد على وأسرته هى النفاذ إلى عمق إفريقيا ، وذلك لأسباب عديدة منها الوصول إلى منابع النيل، وقد إستطاع محمد على فى عهده الوصول إلى أقاصى السودان، وضمه إلى ممتلكات مصر بإسم السلطان العثمانى، ثم تابع الخديوى إسماعيل( 1863-1879م) سياسة محمد على، بالنفاذ إلى عمق سواحل البحر الأحمر، والإستيلاء على مينائى مصوع وسواكن من الدولة العثمانية، ثم النفاذ إلى منطقة بوجوس، فى محاولة للوصول إلى عمق الأر......

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