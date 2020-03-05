السعودية‭ ‬تعلَّق‭ ‬العمرة‭ ‬خشية وصول‭ ‬كورونا‭ ‬لمكة‭ ‬والمدينة

2020/03/05 | 03:20 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماكرون‭ ‬وترامب‭ ‬يعربان‭ ‬عن‭ ‬الاستعداد‭ ‬للتعاون‭ ‬لمواجهة‭ ‬الفيروس الرياض‭- ‬الزمان ‭.‬ قررت‭ ‬السلطات‭ ‬السعودية‭ ‬الأربعاء‭ ‬تعليق‭ ‬العمرة‭ ‬‮«‬موقتًا‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‮»‬‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬خشية‭ ‬وصول‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬للمسجد‭ ‬الحرام‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬والمسجد‭ ‬النبوي‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬المنورة،‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬تعليقها‭ ‬للمعتمرين‭ ‬الوافدين‭.‬ ويأتي‭ ‬القرار‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬إعلان‭ ‬المملكة‭ ‬أول‭ ‬حالة‭ ‬إصابة‭ ‬بفيروس‭ […]

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