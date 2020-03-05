2020/03/05 | 04:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب الأمريكي، لصالح مشروع قانون ينص على تخصيص 8.3 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وجاء ذلك وفقا نتائج التصويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب الأميركي يخصص 8.3 مليار دولار لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب الأميركي يخصص 8.3 مليار دولار لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).