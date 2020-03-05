توقعات الأبراج : الخميس 5 مارس/آذار 2020

2020/03/05 | 04:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /الحمل 21 آذار – 19 نيسان عزيزي برج الحمل، مهاراتك التنظيمية مطلوبة في العمل اليوم، ويمكنك جمع أفكار زملائك وبالتالي تتفوق.قد يكون لذلك تأثيرًا إيجابيًا على ثقتك بذاتك، كما سوف يلاحظ الأصدقاء أيضًا النزعة المتناغمة فيك حيث أنك قادر على جمع الشخصيات المختلفة معًا.الثور 20 نيسان – 20 أيار عزيزي برج […]

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