إرتفاع عدد الإصابات بكورونا في أمريكا وإحدى الولايات تعلن حالة الطوارئ

2020/03/05 | 05:01 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا عن إتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ في الولاية لمجابهة فايروس كورونا الذي انتشر بصورة سريعة في كاليفورنيا، حيث أعلنت الصحة الأمريكية عن إرتفاع عدد الإصابات بالفايروس في ولاية كاليفورنيا إلى 53 إصابة،

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