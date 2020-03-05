إلغاء صلاة الجمعة في إيران بسبب كورونا

2020/03/05 | 06:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / أعلنت إيران الأربعاء، إلغاء إقامة صلاة الجمعة في جميع عواصم المحافظات هذا الأسبوع.وقال رئيس مجلس تحديد السياسات العامة لأئمة الجمعة، حاج على أكبري، إنه وفقا لقرار اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، فإنه لن تقام صلاة الجمعة في جميع عواصم المحافظات هذا الأسبوع.وفي وقت سابق، قرر رئيس لجنة إقامة صلاة الجمعة […]

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