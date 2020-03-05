إلغاء حفل ميريام فارس بالسعودية بسبب كورونا

2020/03/05 | 06:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت شركة “ميريام ميوزك”، المسؤولة عن إنتاج وإدارة أعمال وحجز حفلات الفنانة ميريام فارس، إلغاء حفلها في فعاليات أول بطولة نسائية للغولف في السعودية، والذي كان مقررا إقامته يوم 20 آذار الجاري.وقالت الشركة، في بيان نقلته صفحة الفنانة ميريام فارس على فيسبوك، إنه “بعد أن كان من المقرر أن تحيي ملكة المسرح، ميريام […]

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